天氣異相？ 吳德榮：昨「鬼波」現身台灣海峽

左圖19日15時雷達回波合成圖顯示，海峽北部出現異常回波（鬼波）。右圖19日15時可見光雲圖顯示，海峽北部為晴空區（紅圈）。（圖擷取自「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

2017-09-20 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨（19日）天氣穩定、沒什麼降雨，但雷達回波合成圖顯示，台灣海峽北部卻有「鬼波」存在。氣象專家吳德榮表示，這是因為雷達波受到穩定大氣，不正常的折射而生成。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」表示，昨日15時雷達回波合成圖顯示，台灣海峽北部出現受到不正常的折射而生成的異常回波（AP，又稱「鬼波」），如果在這種大氣條件下，只去分析雷達回波，就會造成誤判，以為該地區有雲雨存在。

吳德榮指出，如果同時比對可見光雲圖，即可判斷該地區實際上晴朗無雲。故除非是已受過嚴格訓練的預報員，否則還是要多交叉比對各種觀測資料，既可以互補，也可避免誤判的情形發生。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，本週台灣附近有中層高壓沉降，大氣趨於穩定；低層大氣雖天氣系統通過，也帶來一些天氣的變化，但因受到中層高壓的壓制，都會比較減弱。今、明（20、21日）兩天西半部上午晴朗穩定，午後山區有零星短暫陣雨；因有低壓對流雲系從巴士海峽通過，屏東、高雄、台東及花蓮有局部陣雨，愈往南中層高壓沉降的壓制作用愈弱，雨勢也愈大。