09/20 各報重點新聞一覽

內政部長葉俊榮昨晚宣布，高雄市警察局長陳家欽陞任警政署長，原警政署長陳國恩調任國安局副局長。

2017-09-20 06:14

自由時報

警界大搬風 陳家欽接警政署長

警界高層人事大地震！內政部長葉俊榮昨晚宣布，高雄市警察局長陳家欽陞任警政署長，原警政署長陳國恩調任國安局副局長，台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，台中市警察局長陳嘉昌接北市警局長。葉俊榮說，世大運警力維安出狀況，因此啟動比以往更加大幅度的警政人事佈局，並積極因應未來治安的挑戰。

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林口長庚濫用子宮鏡抽審 健保署：7成2非必要

林口長庚醫院日前遭爆疑濫用子宮鏡檢查造成孕婦死胎，衛福部昨公布調查結果，健保署抽審四○四件林口長庚子宮鏡檢查病歷，高達七十二％被認定為非必要而需核減相關健保給付，甚至有一名婦人三年內接受二十五次子宮鏡檢查，二十次被認定為非必要檢查；健保署將追討健保給付共約五十九萬元。

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美國貿易代表萊席爾： 中國是全球貿易空前威脅

美國貿易代表萊席爾週一在華府智庫「戰略暨國際研究中心」演說時表示，中國經濟模式對世界貿易體系是「空前威脅」，世界貿易組織（ＷＴＯ）現行的全球貿易規則根本無法因應這樣的挑戰。

詳見美國貿易代表萊席爾： 中國是全球貿易空前威脅。

蘋果日報

陳國恩 邱豐光明升暗降

世大運維安缺失釀警政人事大地震！內政部昨宣布，警政署長陳國恩、台北巿警局長邱豐光雙雙去職；高雄巿警察局長陳家欽升任警政署長，台中巿警局長陳嘉昌調任北巿警局長，要把北巿維安「撐起來」。警界認為陳國恩接國安局副局長、邱豐光調警政署副署長「明升暗降」；政界分析，陳家欽掌警政署長算是高雄巿長陳菊人馬進駐警政系統。但網友質疑，此時將邱調走，意在架空台北巿長柯文哲，是選舉考量。

砸56億 福衛五號首批照片失焦

台灣首顆自主研發光學遙測衛星「福衛五號」，9月7日傳回首批影像，卻發現照片模糊失焦、有光斑等疑似拍照失能狀況，太空中心昨澄清，福五僅失焦而非失能，現多數圖像是可辨識，僅焦距需要調校，其餘功能都正常，將透過3方式補救，盼2到3個月內解決，最糟狀況是照片解析度略差，都市研究等領域者會不願花錢購買福五照片，導致收入減少，但仍可供研究用。

聯合報

高市警長陳家欽 直升警政署長

警界高層大地震，高雄市警察局長陳家欽調升警政署長，現任警政署長陳國恩接任國安局副局長，台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，台中市警察局長陳嘉昌調任台北市警察局長；內政部長葉俊榮昨晚舉行記者會，對於邱豐光調職一事，表示世大運維安沒處理好是原因之一。

翁山蘇姬打破沉默 駁種族清洗

面對洛興雅穆斯林大逃亡所引發的種族清洗指控，緬甸實質領袖翁山蘇姬十九日首度打破沉默，表示緬甸政府的處理方式禁得起國際社會檢視，安全部隊都接獲指令在執行勤務時必須嚴格守法，避免傷害無辜民眾，還說緬甸不是一個區分宗教或種族的國家，隨時準備接受洛興雅人返回家園。

中國時報

柯P與民進黨決裂

柯P與民進黨形同決裂。台北市長柯文哲頻頻對中央開炮，引發綠營不滿，基層椿腳要求2018市長選戰不能再禮讓柯文哲。對此，柯昨天首次對雙方關係說了重話，他表示，自己一向都很有善意，只不過看到不對的事情會舉手，但每個政黨都在尋求自己最大的利益，所以對民進黨來講，「可以自己選就自己選」。

高市警局長陳家欽 掌警政署

警政高層人事大地震！內政部昨晚突發布現任警政署長陳國恩調任國安局副局長，被視為高雄市長陳菊人馬的高雄市警察局長陳家欽高升警政署長。內政部長葉俊榮表示，除因應恐攻、詐騙及反毒、社會陳抗需求外，加上世大運維安出狀況，「這些都放在心上」，才會啟動大幅度人事調整。