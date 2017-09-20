羅東鎮公所搶孤三連霸，水電工李育任六塊肌拿下第一名。（記者張議晨攝）

2017-09-20 01:39

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城搶孤昨天晚上11點登場，羅東鎮公所三連霸，今年更囊括前三名，其中李育任以11分12秒的時間翻過孤棚拿到第一名。

28歲的李育任今年第2年參加搶孤，工作是水電工，今年他以11分12秒的時間，成功翻上孤棚，並拿下第一支順風旗，過程中他遙遙領先其他選手，他說，翻過孤棚的當下真的感覺很開心。

李育任去年第一次參加搶孤就拿到了第三名，今年更一舉拿到第一，李育任目前仍是單身，從孤棧下來時，大家齊聲為他歡呼，開香檳慶祝，李育任大方展現結實的腹肌和胸肌，他說，今年大家集訓將近3個月的努力沒有白費。

今年羅東鎮的搶孤隊還找來體能教練徐煒杰指導，進行重量訓練。此外，羅東鎮長林姿妙說，去年二連霸的林宗麟也擔負教練的角色，讓後輩贏的精彩。

水電工李育任大方展示身材。（記者張議晨攝）

羅東鎮公所搶孤三連霸，水電工李育任六塊肌拿下第一名。（記者張議晨攝）

羅東鎮公所搶孤三連霸。（記者張議晨攝）

羅東鎮公所搶孤三連霸，水電工李育任六塊肌拿下第一名。（記者張議晨攝）