關鬼門饗宴好兄弟 頭城搶孤羅東鎮公所A隊奪冠

選手以疊羅漢的方式爬孤棚柱。（記者林敬倫攝）

2017-09-20 00:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］昨晚「關鬼門」，宜蘭縣頭城搶孤於深夜11點展開，12支隊伍選手們競相攀爬，搶攻高約12公尺的高的孤棚，選手滿身牛油，有人驚險滑落險象環生，整個活動盼能饗宴「好兄弟」，祈求來年平安，最後由羅東鎮公所A隊以11分12秒的成績奪冠，終止羅東鎮公所隊林宗麟的連霸。

傳承200多年的頭城搶孤，昨天上午7點許，頭城各里製作的13支孤棧陸續進行吊掛作業，孤棧離地高度約11層樓，高約33公尺，孤棚由12根孤棚柱組成，棚上則有13座孤棧，棧上綁著臘肉、鴨賞、魷魚等祭品，要饗宴「好兄弟」們，讓他們飽食後回到陰間，祈求平安，搶孤也是祭儀。

其中大小金面棧加碼提供最高額12萬2000元加碼獎金，如有隊伍率先割下順風旗，即可獲得，成為各隊爭奪焦點。

今年搶孤一開始因為傳聞要辦預賽，僅有10支隊伍報名，後來蘭陽博物館與台北隊伍也組隊報名參賽，湊滿12隊，每隊5名隊員攀爬；除宜蘭隊伍，屏東恆春派出3隊，以2連霸的羅東鎮公所隊也雄心勃勃，想要爭取搶孤舉辦以來史無前例的3連霸。

搶孤鑼聲響起，選手們疊羅漢踩著隊友肩膀往上爬，挑戰塗滿牛油又滑又難爬的孤柱，選手綁上麻繩使勁對抗難纏的牛油，眼看就要登頂卻從孤柱滑落，滿場驚聲尖叫，險象環生，選手們縱使是滿身黑漆漆的牛油，但登頂毅力讓人佩服。

選手們不斷嘗試靠著腰力、腿力與麻繩互相擺動配合，使盡渾身力氣，好不容易以「倒掛金鉤」的方式翻上孤棚；接著挑戰掛滿祭品的孤棧，選手小心翼翼，即便有安全繩索保障安全，但仍深怕不小心就摔落，與獎勵失之交臂，看著選手一步步攀高，全神專注每個環節，觀眾們屏氣凝神，氣氛相當緊張。

羅東鎮公所A隊率先割下大小金面棧順風旗。（記者林敬倫攝）