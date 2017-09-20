獨家》嘉義太平雲梯七彩亮光 恐危害生態

太平雲梯的橋體裝置近千個LED七彩燈條，民眾看見嘉縣山區的雲梯散發出如「微笑曲線」璀璨景致，認為是新地標，卻有民眾認為造成光害，影響生態環境，圖為7月27日試燈畫面。（記者曾迺強攝）

2017-09-20 00:00

〔記者曾迺強／嘉義報導〕交通部觀光局阿里山國家風景區管理處設計興建的「太平雲梯」，將於9月23日啟用，橋體裝置近千個LED七彩燈條，自7月底試燈，嘉義市區、嘉義縣溪口、水上等平原區鄉親，夜間都能看見燈光散發出如「微笑曲線」璀璨景緻，被稱為嘉義山區新地標，卻有民眾質疑雲梯的光害恐讓候鳥迷航、影響夜行性動物飛行方向，破壞當地生態環境。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授劉建男認為，夜間強光會影響飛蛾、蝙蝠等夜行性昆蟲辨別方向能力。

阿管處長馬惠達回應，雲梯加設光雕代表「點亮嘉義」，7月底至今由包商試燈，測試耐用度，常恆亮至深夜10點；23日營運後，將在每晚7至9點的整點開燈10分鐘，每晚開燈總時數30分鐘，減少生態衝擊。

台北市天文協會常務理事、台灣星空守護聯盟創辦人劉志安指出，日本岡山縣井原市美星町、英國屬地薩克島等陸續規範採用低光害燈具；我國南投縣台14甲線接近合歡山的鳶峰停車場，有民間團體於7月底爭取設置全國首座「夜行自然生態與星空保護示範區」，阿管處卻把城市常見的光雕燈具裝在太平雲梯上，「根本是開倒車」。

太平雲梯長度281公尺，是國內最長單跨景觀吊橋，海拔1000公尺的高度可眺望嘉南平原；9月23日下午1點半開放登梯，遊客須先至「太平雲梯購票系統網站」，預定登梯時段與交通方式，刷信用卡支付費用。