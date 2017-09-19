太空中心證實 福衛5號曾進入休眠模式

太空中心證實，福衛5號升空數日後，確實有啟動休眠機制，保護衛星。（國研院提供）

2017-09-19 23:06

〔記者吳柏緯／台北報導〕據傳福衛5號升空之初曾發生休眠模式。太空中心副主任余憲政表示，確實有發生太陽能感測器與反應輪的運作狀況和原先預期不同，因此在電力下降到一定程度後就進入「休眠模式」。後來經太空中心人員的修正後，已排除並順利運行。

「福衛五號」於8月底風光升空，不過搭載的光學遙測儀拍不出清楚的照片，關鍵技術無用武之地。太空中心初步影像的分析，影像對焦的狀況不如預期，可能是光學遙測儀的焦距有偏移的狀況，已著手校正。但除此之外，包含先進電離層探測儀的運作並沒有問題。

不過屋漏偏逢連夜雨，今稍早更傳出，福衛5號升空之初曾發生「休眠模式」的情況。余憲政證實，福衛5號升空數日後，確實有啟動休眠機制，保護衛星。

余憲政說明，福衛5號升空後，太空中心就發現正對太陽的感測器與控制衛星轉動的反應輪，運作方式與預期不一樣，以至於運作時有一些不穩定的情況。因此衛星在電力到達一定程度後，自動進入休眠，避免電力用盡而造成衛星死亡。

余憲政表示，後來經過團隊針對反應輪和太陽能感測器的參數調整後，福衛5號狀態便逐漸趨穩和恢復健康狀態，進而執行接下來的各項系統測試。