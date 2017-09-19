Office 2007下月終止支援 「迴紋針酷哥」告別倒數

2017-09-19 21:41

〔記者譚偉晟／台北報導〕由於Office 2007預定在2017年10月10日終止支援服務，因此微軟再次呼籲用戶盡快升級至Office 365服務，以便獲得整合AI人工智慧的生產力工具，增加工作效率。至於末代Office小助手們，則將隨著Office 2007一起被微軟放棄。

微軟指出隨著網路駭客的攻擊手法持續升級，資安的問題已經愈來愈需要被關注。對於即將知識安全性修正的Office 2007，微軟呼籲用戶應該盡快升級至最新的Office 365服務，藉此獲得即時的安全性修復，以及整合AI人工智慧的資安防禦能力。

其中透過AI人工智慧的技術，微軟讓Office 365加入了多種新形態應用，包含「Dictation」多國語言翻譯及智慧聽寫開外掛、「Microsoft Presentation Translator」即時翻譯簡報上字幕、「設計構想」與「轉化」速成兼具質感與動態的簡報、「Excel Maps」瞬間將資料圖像化等，能大幅提升用戶的工作效率。其中「Dictation」功能讓用戶能輕鬆動口完成文件編輯及翻譯，支援超過20種輸入並可即時翻譯成60多種輸出語言，以及完成如「刪除」、「換行」等語音編輯的指令，並透過語音控制標點符號輸入。

至於「Microsoft Presentation Translator」則整合了個人化語音辨識、語意辨認與分析、即時雲端運算等技術，能夠辨識支援10種語言，並翻譯成60種以上的語言，直接在簡報上顯示字幕，快速完成多語言字幕的建置。同時PowerPoint與Excel也各有新的使用方式，特別是Excel加入的「Excel Map」功能，可以透過透過大數據資料與語意分析，結合Bing Maps提供的技術，一鍵將數據資料圖像化呈現，免去了過去需要花上大把時間完成視覺化圖表編輯的困擾。