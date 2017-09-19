iPhone 8點燃商機 第二波購機優惠出爐

2017-09-19 20:58

〔記者譚偉晟／台北報導〕由於9月22日就是iPhone 8與iPhone 8 Plus的正式開賣日期，對此電信商與通路商都高度重視近期的購機優惠方案，希望能吸引到更多的消費者前往購機。對此中華電信、遠傳電信、台灣之星、德誼數位與Studio A都釋出了新一波的優惠訊息，要讓購買iPhone 8系列新機的民眾享受更多好康。

中華電信透過獨家與福斯傳媒集團合作，宣布9月22日起申辦iPhone全系列手機，搭配「大4G購機方案」1,399元以上資費就可享「FOX+」服務首年免月租優惠。此外中華電信首開市場先例，從9月22日推出「就i輕鬆等」專屬優惠，年資5年以上之續約客戶，於優惠期間參加iPhone 8、8 Plus門市登記活動，搭配「大4G購機方案」或「4G學生10分好講」方案，即可依客戶年資及等候期間，獲得帳單回饋金補貼。而「奇機重現Plus」服務也將提供購買iPhone用戶，享有第一個月免月租費的優惠，未來新iPhone上市繳回舊機提前續約新機，還可享手機最高折抵9,000元。

遠傳電信則是於今年再次推出iPhone「年年換新」方案，並加碼附贈「數位萬事通」技術支援服務，讓用戶享有24小時專業團隊線上支援，以及1對1專人諮詢服務。此外9月22日起至10月31日，全台400家遠傳直營門市推出新iPhone上市配件優惠，讓果粉可以輕鬆入手各式iPhone配件使用。

另一家電信業者台灣之星，也終於正式公布了iPhone 8的購機資費方案，並表示若電信同業之後有降價調整，在台灣之星以月租599元以上資費購買iPhone 8的消費者，還可享「買貴退差價保證」，只要在申辦後31天內至指定活動網頁完成線上申請，經審核符合退差額資格者，即退還差額，最多可用於折抵2000元國內通信費。

而通路業者德誼數位，主打的則是人損保固服務「DE Care」，提供摔傷破壞、火災、水損、螢幕與機殼損壞不限次數維修的服務。針對iPhone 8主打的無線充電功能，德誼數位表示消費者主要加購無線充電盤與DE Care保固，就可以享有7折加購的優惠，此外針對搭配門號購機的民眾，也提供AirPods、無線藍牙喇叭、iPad Wifi 版平板電腦等免費贈品。

至於STUDIO A則是提供攜碼、續約或新辦門號消費者，最高送17000元購物金的優惠，可用來全額折抵iPhone、iPad、Apple Watch和Mac電腦等Apple商品。同時STUDIO A所推出的舊換新折抵購買新iPhone 8活動，可以讓消費者多台折抵，最高可以折抵至0元、免費將iPhone 8系列新機帶回家。