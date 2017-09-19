還在用免費防毒軟體？趨勢科技：關鍵時刻難救援

趨勢科技透過AI人工智慧的整合，協助電腦用戶主動防禦駭客攻擊。（記者譚偉晟攝）

2017-09-19 20:30

〔記者譚偉晟／台北報導〕隨著整體網路的資安環境不斷出現變化，趨勢科技也改變了過去單純防範電腦病毒的防禦手法。於最新的「PC-cillin 2018雲端版」軟體中整合了AI人工智慧，藉此分析病毒特徵與行為模式，以「主動式防禦」的概念提前預防駭客攻擊。同時對於多數消費者仍習慣使用免費防毒軟體的現象，趨勢科技總經理洪偉淦表示，付費防毒軟體的優勢在遭遇的勒索軟體時特別顯著，因為在關鍵時刻可以協助用戶試圖將檔案救援回來。

洪偉淦指出，從2015下半年開始，勒索病毒逐漸成為駭客攻擊的主流，透過檔案加密的方式向用戶勒索贖金，已經成為時下主要的駭客攻擊手法。但由於消費市場上的多數人還是不願意付費使用防毒軟體，因此一但遭遇到駭客攻擊，就缺乏有效的解密工具，可以把已經被加密的檔案解密拯救回來。他強調各種「有針對性」而且「以牟利為目標」的新型態資安威脅大量出現，因此民眾會持續面臨著這類駭客攻擊的安全風險。

例如今年5至6月期間影響全球的WannaCry與Petya勒索蠕蟲，此外針對Mac電腦或手機裝置的新型態勒索病毒也不斷產生。根據趨勢科技統計數據顯示，過去一年半台灣受勒索病毒攻擊的總數已超過2000萬次，受攻擊人口密度居全球前三，僅次於以色列與奧地利。趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，駭客慣於洞悉民眾的心理弱點及上網行為模式，逐漸從被動引誘轉變為主動式攻擊手法，因此防毒軟體也得以新的思維去協助民眾防範這類攻擊。

全新的PC-cillin 2018整合了AI防毒偵測引擎XGen，這先前被應用在企業版防毒套件OfficeScan上，除了可以強化對各種變種勒索軟體的偵測外，也可針對行動裝置的App內網址進行安全偵測。對於惡意程式最主要的散布管道「Eamil」，該防毒引擎也能主動進行偵測，判斷是否為惡意檔案。此外也提供了勒索病毒感染復原功能，盡可能地協助用戶恢復被綁架的電腦檔案。