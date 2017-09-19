解缺電危機 台電承諾2019年備用率達15％

2017-09-19 20:13

〔記者黃佩君／台北報導〕「缺電」成台灣產業「五缺」問題最迫切危機，經濟部今向行政院長賴清德提出解決「五缺」報告，其中，台電承諾2019年將備用容量率提高到法定的15%，同時備轉容量率達到10%，而今年冬天備轉率也要自4%左右拉高到6%。台電董事長朱文成表示，將積極趕工包括大潭七號機、通霄新一號、大林新一二號等新機組，加上協和、大林五號作為緊急備用機組因應；據規劃，明年備用率可到11.9%、2019年即可達到15.3%。

815停電後，日前總統蔡英文及賴揆檢討供電問題，均要求經濟部應將中長期備用率提高到15％，備轉率自前院長林全提出的7%提升至10％。

而今經濟部向賴揆簡報五缺問題，在缺電部分台電即承諾2019年可將備用率提高到15%。朱文成表示，要達到此目標，目前新設機組包括大潭七號機、通霄新一號機、大林新一二號機等，必須準時完工。此外協和一、二號及大林五號機，也將延役並轉為緊急備用機組，不受年累積運轉時數720小時的限制。

而若機組如期完工、加上既有火力機組延役，以及民間電廠擴建加入系統、再生能源的太陽光電兩年和風力發電四年計畫如期上路，在滿足上述條件下，明年備用率可達11.9%，而自後年起即可達15.3%，到2023年均可保持在15%，2023年更可達到20.2％。

而對今年冬天因大修密集，原本備轉率僅4%到5%，將發生冬季缺電危機，台電昨也承諾拉高到6%以上。朱文成說，由於供電燈號小於6%就會亮出供電警戒橘燈，希望透過調整機組大修期程及順序，加上大修時間縮短，調整到比較理想的狀況，「不要通通排在一起」。