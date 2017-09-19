中華電信攜手福斯集團 推出「FOX+」影音平台

2017-09-19 20:19

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了擴大在OTT市場的先佔優勢，中華電信在9月19日宣布與福斯傳媒集團合作，推出全新影音平台「FOX+」。除了可以讓台灣民眾透過手機和平板快速收看福斯頻道類的娛樂，明年1月起「FOX+」也將加入MOD服務中，中華電信也將透過打造成單一平台的方式，讓行動裝置收看的內容可以與MOD服務的內容一致。

中華電信董事長鄭優指出，隨科技的變化中華電信需有有思維上的改變，藉由「FOX+」影音平台的推出，可以讓中華電信行動客戶隨時享受福斯優質的影音內容，包含歐美影集《陰屍路》、《反恐危機》：亞洲綜藝節目《一袋女王》、《旅行應援團》，幾集多部日韓戲劇與電影、以及最新的體育賽事直播，即日起中華電信行動客戶都可透過安裝「FOX+」App，隨時收看這些內容。

「FOX+」是福斯集團針對亞洲地區推出的重點平台服務，台灣是繼新加坡與菲律賓之後亞洲第三個推出的市場。這次與中華電信的合作，將會讓中華電信擁有半年的獨家優勢，此外在明年1月中華電信推出單一平台後，HamiVideo與MOD將成為同一平台，藉此讓用戶可以在不同裝置如手機、平板、電腦與MOD上，收看相同的優質節目內容。鄭優表示希望能在既有的HamiVideo總共50多萬的用戶基礎上，吸引更多民眾加入中華電信的影音平台服務，特別是針對年輕世代，能夠提供豐富的手機收看方式可說「多多益善」。

為了推廣該平台，中華電信將針對目前月租費1399元以上的用戶，直接提供「FOX+」首年免月租費的優惠。而面對中華電信與福斯集團合作的平台服務，台灣大哥大與遠傳電信則是進一步釋出自有影音平台的優惠，希望能吸引民眾使用。

台灣大哥大在針對運動愛好者推出myVideo直播館「360度AR+VR直播」外，也透過9月30日前輸入活動序號「2017summer」的方式，讓更多人可以免費體驗myVideo的影音月租內容一個月時間。

遠傳電信部分除了有申辦iPhone 8指定資費搭配friDay影音兩年約，手機折抵1,100元的優惠外，也與台灣國際女性影展合作，透過輸入專屬序號「WMW」，讓民眾可享friDay影音《愛。女生的電影好時光》線上影展7天免費看的服務。