明多雲到晴日夜溫差大 西部空品差

2017-09-19 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕明（20日）天天氣型態與今天類似，台灣各地多雲到晴，花東及恆春半島偶有雷陣雨、午後南部零星陣雨，其中恆春半島及台東地區有局部豪大雨。白天高溫32至35度，日夜溫差大。明日也需特別注意較差的空氣品質，整個西半部空氣品質達到敏感族群不健康的等級，出門請佩戴口罩。

據《中央氣象局》預報，明（20日）天氣與今天類似，各地多雲到晴，降雨方面，花東及恆春半島明日偶有短暫陣雨或雷雨，其中，恆春半島及台東地區留意局部大雨，南部地區與各地山區中午過後因熱力作用雲量會增多，並有零星短暫陣雨，若民眾前往山區活動請多加留意天氣變化。

溫度方面，明日各低低溫為25至26度，白天高溫則來到32至35度。整體來說白天悶熱夜晚涼爽，日夜溫差較大，早出晚歸民眾需注意保暖，也建議中午外出的民眾適時補充水分。

紫外線方面，明日全台都達過量等級，請民眾特別注意防曬。

空氣品質方面，《天氣風險》公司指出，明日西半部達到敏感族群不良等級或更嚴重，建議民眾減少戶外劇烈活動，若要出門攜帶口罩，並減少戶外劇烈活動，而北部屬於普通等級，民眾要留意午後可能臭氧濃度稍高。《中央氣象局》也提醒，根據環保署資料，明日北部及中部達對所有族群不健康的紅色警示，其他地區為對敏感族群不健康的橘色提醒至良好等級。