北市拆違建新SOP 建管處可強行破門

2017-09-19 19:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕根據營建署統計，台北市共約有8萬6000處違建，雖然北市建管處接獲通報就會要求改善或執行拆除，但遇到違建戶鎖門就難解決。北市府今天市政會議通過「台北市違章建築強制拆除遇阻礙處理作業流程」，建管處解釋，面對阻擾拆除的特殊案件將啟動SOP，經建管處長核准，可在警方、政風處陪同下強行開鎖進民房拆違建；建管處說，目前先鎖定有營業行為及重大違規的違建案優先適用。

建管處進一步說明，以前拆違建就會強行進入拆除，但有次發生民眾聲稱屋內的鑽石在拆除違建後遺失，讓同仁挨告，此後即使率隊出發要拆違建，遇到不願意配合開門的屋主都會無功而返，只能不停發勸導單，盼民眾改善。

建管處發言人洪德豪說，發勸導單根本不是辦法，除非遇到願意配合的民眾，否則就成為積年累月的違建。建管處就舉例，有1處違建在100年時被認定是違建，但至今6年都還沒辦法拆除，即使率隊到門口都被拒於門外，根本不知道民眾是故意不開門還是已搬離。

建管處違建處理科長李松鶴說，若是屬於天井或室內夾層等違建一定要進入屋內才能拆除，建管處將會同鄰里長、警方及政風處，警方會將住戶帶到安全區域，建管處隨即圍起封鎖線後執行拆除，拆除完畢後，就會通知民眾自行清理廢棄物，整個過程將全程錄影。

另外，針對戶外違建，如違建部分是雨遮、陽台等外觀部分等，他們會透過機具破壞違建頂蓋、打幾個洞，如果民眾將其補回，就可以依照「建築法」移送法辦。