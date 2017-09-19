中秋將至加菜送文旦 李孟諺感謝國軍守護南市

2017-09-19 20:34

〔記者黃文瑜／台南報導〕南市代理市長李孟諺今日到永康砲兵訓練指揮部，送上文旦及加菜金，細數國軍從去年寒害到地震、幾次成災的颱風，國軍為台南民眾的付出表達感謝之意，並且表示目前各界關心永康砲校遷校的工程，正如期進行。

李孟諺表示，台南各項救災任務，往往都是國軍弟兄在第一線服務，去年霸王級的寒害，國軍弟兄在台南出動1500人，幫忙搶救虱目魚，忍受魚腥味；在206大地震，國軍也和警消一同救災，甚至梅姬颱風、莫蘭蒂颱風及尼伯特等幾次嚴重的颱風，國軍弟兄也出動了相當多人次來協助路樹搶修、環境整理，因此代市民向國軍致謝。

「主官到現場，軍隊士氣會大增2000倍」，指揮部上校參謀長莊水平安排各類型巨砲讓李孟諺參觀，他表示國軍不只在台南有災有難時才是好伙伴，平日也是好鄰居，更鼓勵軍中弟兄搬到台南定居，也希望未來校區搬至關廟後，也與當地居民成為好伙伴。

李孟諺指出，目前砲校土地開發案第一期已發包且開始施工，含在第一期工程內的創意設計園區預計107年底就可以使用，市立總圖書館則預計108年完工。第二期工程85公頃則需待關廟砲校蓋好，新砲校工程都在施工，預計108年底完成，永康砲校屆時遷至關廟後，就能進行永康區的開發。