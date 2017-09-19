40國佳麗齊聚澎湖 最美盛典令人驚艷

參加佳麗試乘電動機車，宣導澎湖低碳節能示範島形象。（記者劉禹慶攝）

2017-09-19 19:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「號稱」今年最美麗的盛典「2017全球旅遊皇后選美」總決賽，今日起一5天移師澎湖舉行總決賽；澎湖縣政府在縣府廣場舉行歡迎儀式，來自全球40國佳麗齊聚一堂，相當令人驚艷，堪稱近年來澎湖選美活動水準最齊的一次。

全球旅遊皇后選美總決賽會在澎湖舉行，得歸功於中華觀光旅遊發展協會長黃定國，因擔任澎湖縣政府顧問，因此與國王假期旅遊主辦選美活動，除了安排各國佳麗前往台灣本島桃園、台中等地參訪外，壓軸場總決賽特地移師「最美麗海灣」澎湖舉辦，希望讓各國佳麗深入認識澎湖這個美麗島嶼的天然美景、人文風情及純樸的人情味，愛上澎湖，並藉由佳麗們的分享，將澎湖之美行銷國際。

今日佳麗抵澎，澎湖縣政府在縣府廣場辦理歡迎會，由武轎三太子擔任開幕迎賓的工作，現場也分發中華民國國旗給各佳麗，場內國旗飛舞，正副縣長陳光復、林皆興及一級主管、副議長陳雙全、議員蔡清續、黃春燕、呂黃春金及蘇陳秀〈加糸字旁〉色等人都到場參加，並安排佳麗試乘電動機車，推動澎湖低碳節能示範島形象。

21日晚間6時，佳麗將前往中正路至石滬廣場踩街巡禮，並在縣府廣場及石滬廣場開放現場民眾與選美佳麗合影留念； 另外，主辦單位也安排選美佳麗22日前往長青活動中心及樂澎身心障礙中心慰問，讓各國佳麗參賽之際，仍不忘投身公益事務，期藉此用愛讓美轉動，讓世界走進澎湖。

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