快來撿便宜！桃園再生家具24日拍賣

2017-09-19 19:21

［記者陳昀／桃園報導］快來撿便宜！桃園市環境清潔稽查大隊24日下午2時將在桃園區風禾公園廣場舉行二手家具拍賣，有500多件再生家具供民眾出價競標，往年平均不出5千元就能買到一整套實木組椅，領有殘障手冊或低收入戶證明的市民，得標後可再優惠7折。

環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，根據往年經驗，一整套1+2+3人座的實木座椅，大概3、4千元就能得標，今年將拍賣實木組椅、木桌、神桌及木櫃等500多件優質家具，木材包含檜木、胡桃木、肖楠木及烏心石等，讓大家用便宜價格，買到堅固又美觀的家具，喜歡復古家具的人一定能挖到寶！

羅文林指出，除了大型家具外，當天還會販賣很受歡迎的「匾額再生小板凳」，以及隊員利用剩餘木材製作的木梳、手機架等文創品，現場也設置裝置藝術品，讓民眾拍照、打卡。

「桃仔園修惜站」是桃園區清潔中隊創立的再生家具工廠，隊員回收家具修繕、改造後，會舉辦拍賣或捐贈給弱勢團體，盈餘作為修繕基金，桃園區中隊分隊長黃文科說，雖然刨除表面、重新上漆的成本可能比買新家具高，但老家具大多「真材實料」，且珍惜物品的環保精神無價，期待大家支持。

另外，當天同步舉行「資源回收換好禮」活動，羅文林表示，只要攜帶照明光源10個、廢玻璃容器1公斤、提神飲料玻璃瓶1公斤、電風扇（不可拆解）一支到現場資源回收，就能依點數兌換如洗手乳、洗衣粉、衛生紙等禮品，每人限兌換一次，送完為止。