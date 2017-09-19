毛毛的？八卦山文學步道詩亭陰森森像墓碑？

八卦山文學步道，步道兩旁的詩亭，有民眾直接聯想到墓碑。（記者劉曉欣攝）

2017-09-19 18:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明就是文學步道，八卦山文學步道怎麼越走越是感到「毛毛」的？原來，步道兩旁的一座座「詩亭」，就跟墓碑相似度極高，難怪引發聯想！

有位彰化縣民最近帶著家中長輩到八卦山風景區，當走到文學步道時，看到沿著步道旁的一座座詩亭，就覺得很像是墓碑，整個感覺非常陰森森，長輩的臉色也跟著沉了下來，當下就說「下次不要再來了！」

八卦山文學步道完成於民國90年，當年由文學小組選出12位縣籍的文學作家，再挑出具有代表性作品，詩亭還設計有花台，可以植花草來美化，也可以提供給來步道的人歇歇腳，全長約300公尺，同時也打造彰化縣文學史年代的圓形展示台。

文學步道完工後，交由城觀處進行維護工作，城觀處長田飛鵬表示，目前沒有修繕計畫，但確實有改善空間。

田飛鵬強調，文學步道應該先找到自我定位，也就是要用文學來行銷觀光，或是推廣在地作家的文學作品，呈現方式應該兼具文學作品的特色，以及融入八卦山綠意環境的雙重目的，讓在地精采文學，透過包裝方式來介紹給更多人認識，如果未來有修繕計畫，在文學部份將與文化局進一步討論。