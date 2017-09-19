今天鬼門關 台中紙錢集中燃燒量達1200公噸

2017-09-19 18:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天鬼門關，環保局推行紙錢集中燃燒邁入第6年，今年農曆7月燃燒量約達1200公噸，比去年同期略增，全市有近8成宮廟加入，社區大樓參加也成長，9月邁入空污季，環保局也提醒各區清潔隊仍持續提供全年紙錢集中免費載運服務。

環保局指出，台中市自101年起推動紙錢集中燃燒，每逢三節更加強宣導，去年農曆7月燃燒量近1140公噸，今年粗估達1200公噸，紙錢集中在經淨爐儀式後的焚化爐集中焚化，經減污設備可有效減少空污，民眾不隨處焚燒也可控制火苗、減少火災發生。

環保局也統計今年紙錢集中燃燒量1至8月有1758.02公噸，而去年達3186.37公噸，成效全國第一，PM2.5可減量7.76公噸，相較台北市、台南市每年紙錢集中量約1300公噸、新北市約1100公噸、高雄市約800公噸、桃園市年500公噸，成效高出許多。

環保局認為台中紙錢集中燃燒量成效卓越原因，除了台中市很早就推動這項政策，另外市民環保意識高也有關係。

另外寺廟一爐一香成效成果佳，根據民政局統計，去年台中市共772間宮廟（約77%）實施一爐一香，如大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、南屯萬和宮、東區樂成宮等各大香火鼎盛廟宇，配合實施。其中大甲鎮瀾宮每年香客超過千萬人，估算減少約超過2000萬支香，全市廟宇則估算減少約近8000萬支香，PM2.5減量達0.78公噸。

環保局強調，推廣「一尊、三減、一目標」是尊重宗教信仰及民間風俗前提下，推動自主減香、減金、減炮，也鼓勵採用符合CNS規範的香品及金銀紙，降低環境汙染，達到保障市民健康的目標。

目前各區清潔隊皆有提供紙錢集中免費載運服務，專車將紙錢載運至焚化廠集中焚燒，環保局指焚化爐淨爐儀式後的法力都持續發揮，民眾不用擔心，平時可致電各區清潔隊，或至環保局紙錢減量資訊網線上預約，另在各區納骨塔也都有停放紙錢載運專車或設置紙錢集中區，也請民眾務必將拜香熄滅，避免火燒車意外。