超吸睛台中3D彩繪村 彷彿置身童話世界

2017-09-22 08:30

〔記者陳淑慧／台中報導〕近年來，有不少社區透過3D彩繪主題吸引遊客，其中更有不少3D立體彩繪，精緻的畫作超令人驚豔。在台中也多了一處彩繪村打卡新景點，以童話故事為主題，讓遊客一踏進這「童話小鎮」便驚嘆不已。

步入台中石岡區九房里的老巷道，一抬頭、一轉彎，許多童話世界裡的人物及場景，出現在眼前，讓人彷彿置身童話世界中，經歷一場奇幻之旅。這就是最近爆紅的「九房童話世界3D彩繪村」，牆上每一幅畫作均栩栩如生，令到訪的大小朋友看了童心大發、開心不已，拿起手機便拍個不停！

石岡區公所區長高文生表示，他特別禮聘因好美里彩繪村一炮而紅的彩繪大師曾進成前來，在具古樸及寧靜氛圍的九房里，打造出很多人夢想中的童話世界。

從0蛋月台開始，可愛的水滴寶寶提醒大家珍惜水資源的重要，彰顯石岡被劃為水源保護區的精神。特別的是，畫作裡的人物還設計了可與遊客互動拍照的姿勢、場景等，經過相機鏡頭呈現的畫面，生動而逼真，下次造訪石岡時，也別忘了與這些彩繪畫作拍張合照喔！

DATA

九房童話世界3D彩繪村

南下／北上走國道一號轉國道四號往后里石岡方向，車行到底左轉豐勢路往石岡方向前進，看見交通旅遊局台中市石岡區遊客服務中心即可停車，下車循指標步行進入即抵達。