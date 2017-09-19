新住民限定！3路線任選 1000張一日遊券免費送

2017-09-19 17:46

［記者陳昀／桃園報導］桃園市觀光旅遊局展開「新住民好行月」，新住民可憑證件於指定日期到台鐵桃園站、中壢站的旅遊服務中心兌換免費一日券，一人限換一次，共有1000個名額，路線包含桃園「台灣好行」的慈湖線、小烏來線及親子樂園線。

觀旅局表示，為鼓勵新住民到桃園各處多走走，拉近與桃園在地生活的距離，9月、10月辦理「新住民好行月」，每一指定日期發放100張免費一日券，新住民可憑身份證、台灣居留證和護照兌換，換完為止；另9月23日至10月31日，到桃園客運的桃園總站或中壢總站，購買「台灣好行」的慈湖線、小烏來線及親子樂園線，新住民憑證件也可享8折優惠，詳情可查詢「桃園觀光導覽網」。

親子樂園線（桃客中壢總站→六福村主題樂園）

兌換日期：9/23、9/24、10/1

兌換時間：上午9時起

兌換地點：中壢火車站旅遊服務中心（桃園市中壢區中和路139號）

詢問電話：（03）426-6216

小烏來線（桃客桃園總站→小烏來天空步道）

兌換日期：10/4、10/7、10/8

兌換時間：上午9時起

兌換地點：桃園火車站旅遊服務中心（桃園市桃園區中正路1號）

詢問電話：（03）367-3743

慈湖線（桃客中壢總站→慈湖）

兌換日期：9/30、10/9、10/10、10/14

兌換時間：上午9時起

兌換地點：中壢火車站旅遊服務中心 （桃園市中壢區中和路139號）

詢問電話：（03）426-6216