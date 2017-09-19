救護車「跨區遠送」案例多 趕抵急救時間變2倍

2017-09-19 17:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局統計今年上半年資料發現，12個行政區平均每日都有部分時段，會出現救護車全數執勤中，出現該行政區無救護車待命狀態，甚至平均每日會有1到2次，持續30分鐘以上無救護車待命派遣，如果此時有緊急救護案件，119就只能從其他較遠區域派救護車來支援，因此從報案到救護車抵達時間，平均延長到8分30秒，大約是過去平均反應時間的2倍。

消防局表示，台北市119救護車的配置量，大約是每10萬人口2.3輛，比起新加坡每10萬人配置0.8輛救護車，及日本大都市平均每10萬人口配置2輛，已明顯高出不少，且台北市民相較於其他國家，每年每人使用救護車的頻次也比較沒那麼高。

但是台北市不需運送病患的比例，卻高於其他國家，大約每10件救護就有2、3件，其實是不需要運送就醫，比方說機車自摔的騎士，只需要簡單的包紮，或是有些只需要協助搬運上、下樓，但不需要急救的案件等。

消防局指出，另個嚴重影響救護車周轉因素，就是民眾「指定遠送」，由於民眾常因「病歷」或「就醫習慣」，而要求救護車送到離轄較遠的醫院，造成救護車往返耗時，以大安區為例，經常在中午12點以前及下午5點以後，該區救護車皆已出勤，大安區在今年2月7日上午9時，就曾有心肺功能停止個案申請救護車，但由於前6順位的救護車都在勤務中，119指揮中心緊急調派中正區救護車前來支援，趕到現場已歷時6分半鐘，介入急救及接受治療的時間都相對延後。

台北市消防局重申，119派遣救護案件時，會由電腦依據案發地點，並依照醫院分級，由近到遠提供至少3至4家醫院作為送醫建議，因此呼籲民眾，若需119緊急救護，請務必了解緊急救護資源的缺稀性質，請勿指定遠送，並接受救護人員分流，不堅持擠進已經通報滿床的急診。