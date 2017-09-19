來台領獎遭遣返 阿德汗：感謝台灣人關心

2017-09-19 17:42

〔記者張安蕎／新北報導〕來自芬蘭、被稱為「玩具走私客」的拉米‧阿德汗（Rami Adham）獲得周大觀2017年全球熱愛生命獎，上週欲來台領獎，卻遭移民署以「不受歡迎人物」為由拒絕入境，遣返回芬蘭。阿德汗今天透過妻子瑪麗亞表示，雖然他不能夠來台灣，但他很感謝他的訊息已被廣泛傳開來，他在臉書上收到超過200封來自台灣的訊息，這些鼓勵和關心讓他很感動。

該獎今天在新北市清水高中舉行，前總統馬英九現身擔任頒獎人，入場前媒體詢問，對於阿德汗被移民署拒絕入境有何看法？他笑而不答。阿德汗今天透過預先錄製的影片指出，「他被拒絕入境，台灣政府沒有給他一句理由。」

阿德汗對台灣學生喊話，過去7年來敘利亞發生許多災難，人民想要推翻獨裁政府、建立民主，但卻遭屠殺，有70萬人喪生，數百萬的人民流離失所，他們跟在座一樣16到18歲，各個都有夢想，卻因國內混亂情勢而無法實踐，因此他呼籲各界不要停止關心敘利亞，「他們跟在座一樣都代表著國家的未來，如果我們不採取行動的話，那將是人類的一場大災難。」

瑪麗亞代表先生領獎時，帶來一封敘利亞難民兒童給馬英九的信，馬英九收下後朗讀：「台灣是全球最有愛心的國家，所有難民的孩子非常需要大家的幫助，千萬不要忘記在敘利亞的難民。」