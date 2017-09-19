上天堂也要自摸 麻將圍城送家人好走

埔心鄉環保葬區全區不立碑銘，種植綠樹草皮，公園化管理。（記者陳冠備攝）

2017-09-19 17:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉環保墓園區採樹葬方式安葬，不立碑銘、只以玉龍草代替，但近日樹葬區「入住」3位「新房客」，周圍還用一組麻將圍起來，令不少人感到好奇？家屬說，一家人都愛打麻將，因此特別用麻將布置，希望去世的家人在另一個世界也能打方城之戰。

胡小姐表示，上月底哥哥去世後，曾經考慮該用何種方式安葬，因為不喜歡將家人安葬在暗無天日的納骨塔與陰森的墓園，在得知埔心有樹葬區後，決定將哥哥安葬於此，又想到過世多年的父、母親骨灰罈放在和美老家，於是將3人一起樹葬，永遠入土為安不分離。

胡小姐說，家人在世時感情和睦，逢年過節最喜歡打麻將維繫感情，當時家裡好不熱鬧，可是家人一一離開後，整副綠色麻將就放在老家的房間，直到下葬前經女兒提醒，「阿公阿嬤都愛打麻將，那我們就用麻將幫他們布置墓園吧」，才從老家拿出已布滿灰塵的麻將，將父母親跟哥哥圍成一圈。

胡小姐也說，布置時很多人說「三缺一，怎麼打」？她說，其實以前在家裡就常常只打三家，所以不擔心，而且這邊「新朋友」這麼多，應該不怕揪不到咖啦；也告訴丈夫，若離世要安葬這裡，陪家人繼續打麻將。

埔心鄉長張乘瑜表示，埔心鄉環保墓園區是全縣唯一採取自然葬的生命紀念園區，墓園內不立埤銘，因此有家屬會利用彩石等精心布置，展現溫馨一面，也凸顯慎終追遠的價值。埔心鄉公所表示，今年11月7日上午，也會舉辦一場聯合環保葬，今年10月20日前可報名，可向縣府民政處詢問或洽各鄉鎮市公所報名。