台灣虎航7、8月均獲利 年底開航高雄─福岡

2017-09-19 17:40

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航開航3週年，今年首度轉虧為盈，今天公布5大展望，包括7、8月，每月均獲利，且上半年載客率達87％，目標今年度每月均有獲利，目標4年內打平累計虧損。

台虎103年9月26日開航，即將屆滿3週年，目前機隊規模有10架A320航機，並有14個航點、19條國際航線，待年底開航高雄─福岡後即有20條國際航線，全面服務台灣北、中、高3地的旅客。

台虎董事長張鴻鐘透露，截至今年上半年，台虎相較其他飛航台灣的22家廉航，市佔率已達23％，高居首位，上半年獲利金額達1.74億元。但累積虧損仍高達13億餘元，目標今年起4年內打平。

他說，台虎為台灣第一也是目前唯一廉航，今年轉虧為盈，加強與旅行社團體合作，業界封為「包機王」；過去台虎給人印象是價格最高、載客率最低，如今營收管理改善，包括7、8月，每月均獲利，且上半年載客率達87％，目標今年度每月均有獲利。

台虎今天宣布下年度5大展望。會員系統tigerclub將於26日、11月二階段上線，未來會員可累積回饋金，金額為購票金額的1％；明年第一季則是多元支付將上線，可利用行動裝置或於台、日兩地超商現金付款。

張鴻鐘也說，今年12月18日高雄─福岡航線將開航，可望帶動另一波九州觀光風潮。台虎集中火力於澳門、日本、韓國等航線，呼籲國人支持本土廉航，期待有朝一日打敗最大競爭對手香草、樂桃航空。