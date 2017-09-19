「微劇場」挺在地新人 4團隊從台中國家歌劇院出道

2017-09-19 17:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院啟動「微劇場」計畫，甄選4個新台中在地團隊創作，登上台中國家歌劇院小舞台，盼協助台中優異的表藝領域新人從台中國家歌劇院出道，增加被看見的機會。

台中國家歌劇院開幕即將滿1年，除持續邀請國內外經典作品，開拓觀眾視野外，更盼發掘或協助台中優秀表演人才，推動「微劇場甄選計畫」，公開徵求台中地區藝術創作者和團隊的表演藝術創新提案，獲選者可在台中歌劇院小劇場登台演出，鼓勵新人有公開出道的機會。

歌劇院經過書面審核、面談、初呈3階段，從27個申請作品中精選出景向劇團、羅婉瑜X囝仔人、泰雅原舞工坊、創造焦點等4個團隊，11、12月將登場演出。

歌劇院業務副總監盧健英表示，微劇場的設計，除提供舞台、製作費給新團體、新人登台的機會外，更注重「培育」，邀請近年備受矚目、驚艷國際舞台的丞舞製作團隊，和作品精彩多元、創意不設限的驫舞劇場，分享他們專注創作，持續挑戰自我的歷程，提供獲選團觀摩與交流機會。

入選團隊中「創造焦點」以特技與馬戲為特色，成軍僅2年時間，團長李仕洋說，是首度登上國家級劇場，盼藉由結合舞蹈、肢體與戲劇能量的「新馬戲」，讓各界看見特技的「藝術能量」 。

至於來自台中市和平區泰雅部落的泰雅原舞工坊，創團初衷原是為陪伴部落沒有餘力上課後才藝課的孩童成長，團長黃雅玲說，工坊致力傳承原住民傳統文化多年，也有不少邀約演出機會，卻常僅被視為「餘興節目」。

黃雅玲說，在地劇團不易前進歌劇院，原民表藝團隊更不容易有機會，她盼能藉入選機會，提昇表演層次，讓更多人看見泰雅文化的藝術面。

已成立5年的景向劇團過去常在社區、學校甚至咖啡廳推廣戲劇教育，與學童分享藝術創作的樂趣，劇團藝術總監陳元棠說，前進歌劇院最大的意義盼能讓更多人看見劇團，並認識傳達戲劇教育的努力。

至於「羅婉瑜X囝仔人」劇團以光影、玩偶與日常物件融入創作，預設明年才成立劇團，身為台中的羅婉瑜盼回歸生命成長經驗，透過童趣的方式，吸引親子走進劇場，能從台中出發，她覺得倍有意義。

丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞更分享昔日在台灣創作參加各式甄選卻始終落選的歷程，他想著天無絕人之路，轉而走出台灣參與國際舞蹈比賽後，陸續獲得國際大賽金獎，現在更屢應邀擔任國際舞蹈比賽評審。

蔡博丞鼓勵新團隊不要害怕挑戰，做好準備勇敢踏出第一步，先前訓練、累積的成果都有機會在舞台上發光。

台中國家歌劇院指出，包括2個指導團與4個入選團隊，將在11月及12月演出，票價也極親民，300元即可欣賞兩個團隊演出，歡迎民進劇場支持新團隊、新出發的演出。