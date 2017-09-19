對付濫墾國土 竹縣嚴查重罰、空拍機蒐證...

為了加強保護原鄉的國土，新竹縣政府原住民族行政處空拍組已經「建軍」，開始機動「起飛」，專門清查特定地點的違規開發範圍和地號等。（記者黃美珠攝）

2017-09-19 17:29

［記者黃美珠／竹縣報導］對付濫墾國土者，新竹縣政府配合檢方，全面提高對危害國土行為的行政稽查和裁罰強度，除增加連續稽查的頻率，對累犯，將加碼裁罰額度且同時移送法辦。

稽查人力難以到達處則「建軍」空拍人力，不足的則用編列預算委託鄉鎮公所代拍全境實景，並請水保局縮短衛星變異點的航照時間供檢視比對來加強稽查。

新竹縣政府地政處直言，近日大家雖然關注農委會全面清查非都市計畫區內農地違規使用做工廠或其他違建的狀況，但以該處的角度來說，全縣其他地區如山坡地、原住民保留地等的國土違規開發狀況，也是他們所關切的焦點。

只是這些案件有水保法等其他優先適用的問題，所以交由權責單位如農業處、原住民族行政處等處理，但地政處對這些案件的態度都是一樣的。

該處表示，以前只要該處發現在非都市計畫內有違反區域計畫法的狀況，如果情節輕微，都還會有先給予限期改正的機會，但是現在只要一經查獲，統統一視同仁立刻開罰6萬到30萬不等，且勒令行為人立刻停止違規行為。

後續他們會對查獲點提高連續稽查的頻率，如果違規行為沒有停止又被查獲，除了會加重裁罰額度，同時也會直接把當事人移送法辦。近期更將配合檢方強制拆除非都市計畫內農地上的違建物。

原民處副處長廖奎智說，他們取締原鄉違反水保的案件，從去年198件裁罰了792萬，到今年迄今查獲32件就罰了400萬相較，看得出他們提高了罰鍰的金額。此外，對於被查獲的土地，該處也限制2年內不得申請開發。對原住民保留地設定抵押權價值顯然不相當的，除納入管制調查，他們也提供查緝單位參考。

他說，水保局原來每2到3個月提供1次人造衛星所拍的衛星變異點航照圖，他們近日行文要求縮短時間，改為每月1次，以此密集關注新竹縣原鄉土地的變異狀況。

該處也添購空拍機「建軍」空拍小組，針對特定地點「起飛」蒐證違規範圍和地號，明年也編列預算委託原鄉機動空拍全境，就是為了要便利查察正進行中開挖整地的違規案件。

農業處長邱世昌說，該處也有空拍的稽查計畫，但除了重懲，他們也另請公所、農會等協助，或就提供查報獎金，或就加強對農民宣導水保、合法開發等的觀念，從獎勵舉報和加強法治、環境保護的角度配合執行國土保護。

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