妙禪救回腦幹中風病人？ 長庚醫師宣稱見證「神蹟」

2017-09-19 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創始人妙禪日前被爆接受信眾集資供養2輛各值2000多萬元的名車，引發外界議論，連帶一群「紫衣信眾」也成為討論對象，長庚醫院醫師宋永魁也是信眾之一，他宣稱親眼見證妙禪救渡一名腦幹中風的病患，讓病患短短2天內從加護病房轉至一般病房，23天後即出院返家，復元速度之快，令人感到不可思議。

相關資訊被轉載到PTT後，鄉民紛紛酸說「身為醫師卻怪力亂神，什麼榜樣」、「醫生那麼辛苦都變成師父的功勞」、「該感謝的是醫生吧，北七」、「身為護士講這種話？加護病房拚命努力的同仁呢？辛苦付出的是醫護人員好嗎？」、「醫院可以通通收起來啦」。

而根據《三立新聞網》報導，北榮神經內科醫師蔡清標認為，腦中風昏迷在24小時內恢復，他認為可能是「暫時性腦缺血」，而這是有可能的，

「佛教如來宗」的刊物《禪行週報》第199期報導，林口長庚醫院榮譽副院長宋永魁、林口長庚醫院資深護理師胡美連等人在今年1月於法會上分享這段「師父救渡」的故事。

去年12月27日，住中壢的信徒徐林鳳明在家裡中風、昏倒，妙禪知道後立刻開示，要求把徐林鳳明轉到林口長庚醫院，並請宋永魁安排，妙禪也親自趕往林口長庚的急診室。

當時徐林鳳明已陷入昏迷，經電腦斷層，發現是腦幹出血，病情不樂觀，正準備進行開腦手術；這時，妙禪抵達林口長庚急診室，將徐林鳳明身上的被子拉平蓋好，然後說：「我是師父，來看你，你要放心，師父會幫你渡過這個難關。要相信師父！」並將手放在徐林鳳明頭上加持。

宋永魁分享，原本昏迷的徐林鳳明，此時竟開始有動作，右手往上揮動，頭部也開始晃動，最後連雙腳也跟著晃動，「如此佛力，真是太殊勝、太不可思議！」徐林鳳明的女兒見狀，也哭了出來。

徐林鳳明27日晚間11點順利完成手術，住進加護病房，恢復迅速，29日上午就能進食，29日下午轉至一般病房，到了今年1月19日、腦幹中風後第23天，徐林鳳明已經可以出院了。

宋永魁在心得見證後，對妙禪感到真心懺悔，懺悔過去他對妙禪的信仰不夠堅定，感恩妙禪一直沒有放棄過他，讓他有行無量功德的機會。

除了上述案例，「佛教如來宗」的信眾也有分享其他病例，最後的總結都是靠妙禪治好的。