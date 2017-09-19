國中才學爵士舞 30歲受邀台中國家歌劇院登台

臺中國家歌劇院即將屆滿週年，徵選「微劇場」四支舞團和兩支新生代示範舞團，和中部地區觀眾見面。（記者廖耀東攝）

2017-09-19 17:14

〔記者廖耀東／台中報導〕來自高雄的丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞從2009年開始參與國內大大小小編舞新人競賽，挑戰5年都無法得到國內評審的認同及青睞。2014年他累積能量與沉潛，遠赴德國參加「漢諾威國際編舞大賽」，以作品「浮花」一舉拿下「觀眾票選獎」和「高提耶舞蹈製作獎」兩大獎項，於歐洲巡演一整年。今年，他將首度站上台中國家歌劇院舞台，擔任「微劇場」的兩大標竿舞團之一！

即將屆滿週年的台中國家歌劇院去年底啟動「微劇場徵選計畫」，在27件申請作品中，精選出景向劇團、羅婉瑜X囝仔人、泰雅原舞工坊、創造焦點4個舞蹈團。並邀請國際備受矚目的丞舞製作團隊和驫舞劇團擔任「微劇場」模範團隊，盼能啟發這些新生代舞團，得到關注與認識，成為舞蹈界嶄新的一顆新星！

11月11日和12日由丞舞製作團隊率先首發，丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞到國中才開始學爵士舞，他的創作能量在歐洲獲得肯定，30歲這年受邀到台中國家歌劇院，將演出他的舞作選粹-精選極短篇，集結近年國際獲獎代表作品《浮花》、《深深》、《Hugin/Munin》及新作《split》等，首度站上台中的舞台與觀眾見面。另一示範團--驫舞劇團，以《自由步-沉浸式曲線》和《自由步-身體的眾生相》兩齣作品與中部地區觀眾相會。

微劇團精選4團隊將分別於11月及12月以30分鐘來呈現，票價親民（300元），盼民眾欣賞國際發光發熱的新世代舞團之餘，也不吝給「微劇場精選舞團」掌聲和讚嘆聲。

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