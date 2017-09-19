台灣虎航3週年認養石虎、雲豹 要拚4年內打平虧損

2017-09-19 17:12

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣碩果僅存的廉價航空台灣虎航開航3週年，今年首度轉虧為盈，除了強調自居為「平價航空」，今天並公布下年度5大展望，包括設立會員回饋機制、多元支付、高雄─福岡航線開航等，目標今年起4年內打平13億元虧損。

台灣虎航自103年9月26日開航，至今將屆滿3週年，目前機隊規模共有10架A320航機，並已拓展至14個航點、19條國際航線，待年底開航高雄─福岡後即有20條國際航線，全面服務台灣北、中、高3地的旅客，同時可望帶動另一波九州觀光風潮。

虎航董事長張鴻鐘今天宣布下年度5大展望。會員系統tigerclub將於本月26日、11月分二階段上線，未來會員可累積回饋金，初期為購買機票金額的1％；明年第一季則是多元支付將上線，可用行動裝置或台、日兩地超商現金完成付款。

此外，為盡企業社會責任，虎航將繼續與台北市立動物園合作，繼認養老虎後，今年將認養石虎、雲豹；未來全新夥伴「太空貓Kuroro」也將加入虎航。下週二起就能在虎航官網、報到櫃台、機艙內與空服員身上看見Kuroro身影。

虎航也推出全航線限時提供30%的票價折扣優惠。限時完成來回機票購買的旅客，還有機會抽中萬元好禮。促銷時間將自9月21日上午10時起至9月26日午夜止；搭乘期間自9月21日起至明年1月15日止。

購票時，可輸入促銷代碼「IT3THBD」使用，若是搜尋結果，於票價處出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享30%的票價折扣優惠。優惠機票數量有限，售完為止。