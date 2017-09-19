職傷勞工接受工作強化訓練 南市補助交通費

南市新增奇美醫院成立工作強化中心，為鼓勵職業傷病勞工參加工作強化訓練，南市勞工局補助每次交通費100元。（記者王涵平攝）

2017-09-19 16:50

〔記者王涵平／台南報導〕南市新增奇美醫院成立工作強化中心，為鼓勵職業傷病勞工參加工作強化訓練，南市勞工局補助每次交通費100元。

南市勞工局長王鑫基表示，南市原僅有成大醫院設立工作強化團隊，奇美醫院在本月成立工作強化中心，透過工作能力評估，訂定職能復健計畫，藉由專業協助，讓職業傷病勞工能儘速重返職場，減少職災勞工在等待復工或嘗試復工期間所耗費的時間、金錢、醫療及社會成本，奇美醫院新設立工作強化中心，也嘉惠溪北地區職災勞工。

他說，南市針對發生職災勞工及其家屬除發放受傷住院慰問金、失能慰問金、死亡慰問金外，也考量南市幅員廣闊，職業傷病勞工往往因位處偏遠地區，交通不便及經濟因素考量而未參加工作強化訓練，錯失治療黃金時期，造成重返工作職場的時間延後或無法順利重返職場。

為鼓勵設籍南市職業傷病勞工參加工作強化，如申請期間未領取政府補助相關交通費者，按實際參加訓練次數核給每人每次交通費補助100元。另針對職災勞工家庭，南市推動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，相關問題可洽勞工局諮詢專線。