協助可力亞擱淺脫困 3家業者獲贈感謝牌

2017-09-19 16:42

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局今（19）日下午2時於南部航務中心由主任余建勳代表，致贈感謝獎牌予亞洲海力救難公司、高雄港勤公司與裕品公司，該3家業者於上個月18日協助脫困擱淺於興達港外海賴比瑞亞籍散裝船可力亞（CLIA）。

航港局表示，本次事件發生在106年8月14日上午9時55分時，散裝船可力亞（CLIA）擱淺於台電興達發電廠專用卸煤碼頭外海，船載重油近1,400公噸、貨載燃煤近88,000公噸，航港局歷經4日居中協調船方及轄區內海難救助業者並日以繼夜搶救，終於18日清晨3時30分將該輪成功脫淺，使得周遭海域免於承受因船舶海難事件引發之環境汙染，本次協助出力之海難業者實在功不可沒。

因正值颱風汛期，且中央氣象局當時預報天鴿颱風於8月21日期間恐影響該輪擱淺海域，加上船舶擱淺時日一久，受海浪拍打及潮流影響將對船體結構造成傷害，情況相當危急，如未能順利脫困最後僅能倚靠拆解方式來移除船體，將耗增更多之人力、物力及對海洋環境之傷害。

本次船舶脫困成功，在於航港局預判狀況正確，規劃足夠拖救能量，加上民間業者及各單位配合，終能一鼓作氣，完成任務。航港局將以協助立場，提供經驗分享諮詢方式，與相關主管機關共同解決海難事故，確保航安及海洋環境安全。