陳國堂家族回饋台大雲林分院 贈百萬鋼琴

2017-09-19 16:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕陳國堂律師家族回饋台大雲林分院長期治療家人，今天贈送一台價值百萬元鋼琴給醫院，院長黃瑞仁表示，將打造雲林醫院的藝術空間，並設計帶狀節目，請音樂家進行演奏，讓病患的身心靈得以獲得休息。

黃瑞仁表示，音樂可以療癒、撫慰人心。幾年前，紐西蘭費爾來台尋找在阿里山失蹤的兒子魯本，靠著江蕙的歌聲撫慰喪子之痛，即是明顯的例子；來到醫院的病人或照顧的家屬，心情本就不太好，因此，提升音樂撫慰人心，也可提升人性化醫療品質。

黃瑞仁說，陳國堂律師家族從台北捐贈台大雲林醫院百萬鋼琴，愛心送雲林，平衡城鄉差距，這台名貴鋼琴將放置在舊醫療大樓一樓中庭廣場，今後將會善加利用，除了利用電腦設備固定彈奏外，將請地方及本院同仁經常演奏，發揮最大效益。

贈琴起源於陳國堂律師之子醫師陳德皓，得知台大醫院雲林分院並沒有鋼琴設備，為了感謝母校台大長期治療母親疾病，加上母親生前酷好音樂，故捐贈鋼琴設備；此舉也受到台北市大同獅子會的響應，共同參與此贈琴美事。

捐贈結束後，當場由醫療副院長馬惠明、醫療事務室主任徐明洸、內科R2林冠宇醫師鋼琴演奏。其中徐明洸已逾40年未再彈鋼琴，為了今天這個捐贈儀式，特別花3天練琴，進行第一場演出，臨陣磨槍，不利也光。