台水首次「水源生態之美」攝影比賽 獲獎作品將製月曆

2017-09-19 16:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣自來水公司今年首度舉行「水源生態之美」攝影比賽，將水公司水場、水源地、水庫、水源生態、供水服務設施或與自來水相關景觀作為攝影點，吸引1千多件、200多位愛好攝影者參賽，今天頒獎，水公司計劃各區處輪展，讓民眾看到台灣水源之美。

台灣河川相當美麗，很多河川是自來水的水源，為了讓民眾能看到河川之美，水公司今年首度舉辦「水源生態之美」攝影比賽，今天舉行頒獎，由董事長郭俊銘頒發前三名得獎作品及得獎人，分別是獲得金牌獎的作品是「鯉魚潭水庫火燒雲風景」、作者陳正芳、獎金3萬元。

銀牌獎的作品為「鯉魚潭淨水場」、作者黃孝思、獎金2萬元。銅牌獎的作品「南化水庫」、作者廖福麟、獎金1萬元。

董事長郭俊銘表示，本次攝影比賽拍攝主題為台灣自來水公司轄區淨水場、水源地、水庫、水源生態、供水服務設施或與自來水相關景觀，希望藉由得獎者精湛的作品，展現水源生態之美，進而宣導全民愛水、惜水、節水及保護自然生態環境等，而獲獎者的作品將作為明年的月曆。

此次的攝影比賽，有1401件攝影作品參加比賽，經由由7位專業評審委員公開評審，選出53件作品，除了選出金、銀、銅牌獎各1名，還有優選20名，佳作30名作品。

水公司表示，由於獲選作品有53件，除了會製成月曆外，正規劃在水公司各區處輪流展出，甚至到各公部門進行展覽。