南亞商機日首度移師台中 預計創造4350萬美元商機

2017-09-19 16:18

〔記者張菁雅／台中報導〕「南亞商機日」今年首度移師台中，今天舉行外商採購洽談會與市場說明會，共有來自印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡及尼泊爾等約70家中大型買主，與國內超過400家廠商一對一採購洽談。其中，年營業額超過1億美元的超大型南亞買主達16家以上，預計創造4350萬美元商機。

今年「南亞商機日」由經濟部國際貿易局主辦，台中市政府經發局、台中市工商發展投資策進會、機械公會、電機電子公會與車輛公會協辦，並由外貿協會執行。

外貿協會副董事長莊碩漢表示，印度去年海外直接投資超過中國，成為擁有最多外資流進的地區，根據國際貨幣基金組織（IMF）統計，印度今年經濟成長率目前為7％，相較全世界的成長率3.5％多一倍；此外，印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡及尼泊爾等南亞國家具有17億人口，是兵家必爭之地，期盼透過此次商機洽談，進一步拓展台灣的海外市場。

台中市長林佳龍也到場致意，他表示，除了東協10國的7億人口，以印度為主的南亞更有17億人口，新興市場已走向南亞地區，因此，新南向政策不只侷限在東協10國，更要拓展到南亞。而今年台中首度舉辦南亞商機日，參與廠商數破去年紀錄，希望藉此強化台灣與南亞地區的經貿關係，以利台灣打入南亞5國。

另外，活動也邀請中鋼集團子公司中貿國際副總經理郭逸仁分享深耕印度多年成功經驗，以及外貿協會市場拓展處研究人員介紹印度電動車及南亞工具機產業特性與市場現況，數家南亞大型廠商也為我國業者介紹該國採購政策。