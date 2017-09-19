首例境外移入茲卡病例 北市現蹤

2017-09-19 16:04

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局指出，北市18日出現首例境外移入茲卡病毒感染，個案為27歲印度籍男性，16日與3位友人自菲律賓搭機到台灣旅遊，於機場出現發燒症狀被攔截採檢，18日確診感染，比對該名個案於潛伏期的活動地區，皆在菲律賓馬尼拉工作，判定屬境外移入茲卡病毒感染症個案，初步排除感染地為台北市。

衛生局疾病管制科長陳少卿說，16日晚間，接獲衛生福利部疾病管制署通報茲卡個案訊息，第一時間立即電話聯繫確定其入住本市中正區旅店並掌握行蹤，於17日早上進行疫情調查，針對個案及同行3名接觸者，衛教自主健康管理，並提供防蚊液防護使用。

陳少卿說，衛生局另針對其居住地及發病時曾停留大於2小時的活動地，周邊半徑50公尺範圍，進行病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境消毒，轄內區公所亦啟動社區清潔日，號召社區民眾共同清除孳生源。

陳少卿說，茲卡病毒與登革熱病毒，是由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播的蟲媒性疾病，除了藉由病媒蚊叮咬傳播病毒外，男性亦可透過性行為把病毒傳給其性伴侶，懷孕的婦女遭到茲卡病毒感染，可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

陳少卿呼籲，一般民眾前往流行地區，應做好防蚊措施，離開流行地區後，應落實「1+6原則」，暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為，全程正確使用保險套，並延後懷孕至少6個月，落實自主防蚊措施至少3週。