芬普尼雞蛋再現 林聰賢：未來再犯將撤照重罰

2017-09-19 16:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕芬普尼雞蛋再現，今天農委會主委林聰賢對外表示，將修畜牧法，對違規農民重罰，再犯則撤照，「重罰才能嚇阻投機行為」。

林聰賢說，8月23日全國1457場蛋雞場完成檢測後，在9月中又有一場被驗出。他坦言，農委會認為這個狀況顯示，內部機制跟舊有畜牧場管理規範不足，還是用舊的機制和舊的法令來面對現況，是農委會必須要深切檢討的地方。

他指出，這次檢出的台南「振崑畜牧場」，檢測過程發現還是重複再使用，已請台南市府以動物藥品管理法重罰，如果再犯第2次，最高可罰到250萬元。林聰賢更直指，第1次開罰30萬元，「我覺得太輕了」，應給予重罰。他說，現在要強調食安5環，罰到雞農不敢從事這種行為，「重罰才能嚇阻投機行為」。

林聰賢更指，儘管少數雞農還是有投機、減低成本的想法，但那個時代應該過去。雞蛋盤價已經下挫，如果雞農仍未自我約束，「我看神仙也救不了！」

另外，林聰賢也說，針對8月檢出芬普尼雞蛋的47場高風險的禽場，將作持續監測，且出場都要檢附合格證明才能售予蛋商，也請全國蛋商系統針對來源不明或沒有提出證明的蛋，要負起對消費者的責任。

針對台北市政府檢出來自台南「振崑畜牧場」的雞蛋含芬普尼，林聰賢說，北市府通報台南市政府和農委會，農委會是由防檢局接文，根據農委會內部分工，案子還是在防檢局，畜牧處是末端。

林聰賢說，1個月內將對畜牧法完成修法。畜牧法自1998年施行至今，雖有小修，但面對變動的消費安全狀況，有必要進行制度面修法，預計1個月內完成相關修法整備，利用修法過程跟專家學者、業者和消費團體對話，希望年底前送進立院。

針對修法方向，林聰賢說，希望所有養禽業者要有心理準備，將來不合格或不守法的雞農將撤照。現在法規大概要查到3次後才能撤照。但未來對於沒有達到完善生產結構的畜牧業者，雖經過輔導也無法達到標準，應讓他自市場退場，對消費者和產業才有幫助。

他強調，農委會也整合地方政府和相關學研機構力量，10月起畜牧處到各地作分批講習；另外，畜牧處正在輔導養雞業者，想辦法將每顆蛋進行編碼，對於蛋的銷售系統，也要求所有通路業者一起為消費者把關，否則將來風險損失會更高。

林聰賢呼籲雞農，請大家不要貪小便宜，請大家不要便宜行事，不只是消費者的食安要顧好，希望國內畜牧業者都能以自己家人要用的心情，對自己產品進行管理。