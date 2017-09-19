搶搭太平雲梯熱潮 來遊古坑A好康

搶搭太平雲梯熱潮，雲林縣府整合古坑觀光資源搶客，歡迎大家到古坑體驗不同旅遊型態。（記者黃淑莉攝）

2017-09-19 15:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國單跨最長的景觀吊橋「太平雲梯」23日對外開放，鄰近的雲林古坑摩拳擦掌準備迎接觀光人潮，雲林縣府整合古坑觀光資源推出導覽摺頁，劍湖山世界也推出「三山一梯好樂園」遊程，憑太平雲梯電子票券享門票優惠，另入住飯店玩主題樂園只要1元。

太平雲梯位在嘉義縣梅山鄉太平村，長281公尺、寬2.1公尺，是全國單跨最長的景觀吊橋，未開放即引起全國關注，太平雲梯距離古坑僅16公里，車程約30分鐘，期盼透過太平雲梯的磁吸效益，吸引遊客來古坑觀光。

雲林縣副縣長丁彥哲、文化處長林孟儀、古坑鄉長黃意玲、劍湖山世界總經理尤義賢等人在古坑樟湖社區工坊召開「尋訪古坑．漫步雲梯」記者會，縣議員賴明源、古坑鄉代會副主席陳茂栯、樟湖村長廖永樹、樟湖社區理事長廖啟聰及多位村民也都到場。

丁彥哲表示，古坑有雲林最豐富的觀光資源，樟湖、華山、草嶺、石壁及劍湖山，非常適合各項休閒、生態觀光規劃，年輕人喜歡動態、刺激的可以去劍湖山世界、華山玩溯溪，喜歡登山、慢活的可以到綠色隧道、華山喝咖啡、草嶺地質觀光、樟湖體驗社區生活。

劍湖山世界配合太平雲梯啟用，9月23日至12月30日推出，憑太平雲梯電子票券或紙本購票資訊，即可以350元優惠票價遊樂園，另入住劍湖山王子飯店玩主題樂園只要1元。