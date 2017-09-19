「下個月要結婚...」 交往10年男友卻跟學妹開房間

2017-09-19 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕劈腿的理由百百種，但為了要有業績多賺錢而劈腿，你能接受嗎？前天一名女網友在臉書社團發文表示，她從高中16歲時就和男友交往，至今已經10年了，但男友卻為了想多賺錢，竟和高中學妹開房間，讓她心痛的連婚都不想結了。

一名女網友在臉書社團《靠北男友》PO文表示，她和男友很有共識，講好要婚後才能發生性行為，對方也在交往10年週年紀念時求婚，讓她感動的認為「我是世界上最幸福的人」。但白手起家的男友自行創業開公司，業績卻一直沒有起色，晚上常常要加班應酬，每晚看著喝醉的男友，「真的很心疼，可是我卻沒辦法為他做什麼」。

女網友說，某一次男友在洗澡時，她發現男友手機跳出「王董」的通知，上頭卻寫著「想你了」，讓她開始懷疑男友有問題，直到跟蹤之後才發現，原來男友竟然是跟高中學妹去飯店開房間，當下氣得打了那小三一巴掌，衝回自己的租屋處。

女網友指出，事後從不下跪的男友向她下跪認錯，懺悔的說「他是為了利用學妹，從她那裡得到人脈賺很多錢，才會和學妹上床」。但女網友不能接受，難過的說「10年的感情我沒辦法說拿就拿，可是我現在真的不知道我們該怎麼走下去了！」。

網友看了文章紛紛留言，「聽到這我都為你難過了，親愛的放手很難，但越早放越早止損，26你還可以有機會的，他只是把傷害你的藉口變好聽，他以後去應酬你會擔驚受怕的！」、「放手吧..無論幾年幾個月，只要會出軌，就是定力不夠，有一就有二」、「 至少在婚前就發現了，而不是婚後呢」、「等到學妹懷孕 你自己就會走人了」、「你這樣不是浪費了更多的時間在他身上嗎？有什麼意義嗎？」。