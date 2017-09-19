福安宮馬拉松超狂賽道 跑進聯訓基地總統觀禮台

福安宮馬拉松將能進入聯訓基地內跑戰車道。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-19 15:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕300多年歷史的車城福安宮土地公廟，明年3月將首度舉辦馬拉松賽，不同於一般的公路賽道，主辦單位結合三軍聯訓基地5公里的戰車、步兵道及總統觀禮台，讓參賽者有機會一窺台灣最南端的實彈演習基地。

福安宮馬拉松將能進入聯訓基地內跑戰車道。（記者蔡宗憲攝）

「跑進實彈演訓基地內，保證全台唯一！」福安宮主委陳泰崇表示，台灣路跑風潮持續熱絡，各地爭辦馬拉松賽，幾乎每週都有多場賽事，車城福安宮馬拉松將車城山海美景一網打盡，賽道涵括海口港、後灣至萬里桐長達14公里的絕美濱海景觀道路，同時揭開三軍聯訓基地神秘面紗。

福安宮馬拉松將能進入聯訓基地內跑5公里。（記者蔡宗憲翻攝）

三軍聯訓基地政戰主任李欣洋指出，訓場內部分道路在非演習期間本就開放，但地形崎嶇不適合一般轎車行駛，總統及長官們的觀禮台，也偶有民眾前往看夜景，這次能以馬拉松方式回到訓場內，已經吸引不少退伍士官兵爭相報名，比賽當天也將會管制部分危險路段，參賽民眾不必擔心未爆彈問題。

福安宮馬拉松沿途山海景觀極美。（記者蔡宗憲攝）

車城鄉長張春桂表示，馬拉松賽事訂於107年3月24日（星期六）上午6點30分於福安宮前廣場鳴槍起跑，現場還有火龍果、洋蔥等當地名特產，歡迎各界到訪車城。