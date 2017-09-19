與計程車業合作 UberTAXI將在10月中旬上路

Uber今日對外宣布，10月中旬正式推出UberTAXI。（圖由Uber提供）

2017-09-19 15:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber今日對外宣布，將於10月中旬正式推出UberTAXI，首波將與皇冠大車隊及亞太衛星車隊合作，於台北市率先推出。

每趟UberTAXI都可透過GPS定位系統追蹤行程，乘客一樣能用APP分享即時行程給家人或朋友，行程結束後，乘客和駕駛也可以相互給予評價，確保服務品質，也讓Uber安全團隊可以依照乘客反應問題，進行後續必要的調查。Uber表示，UberTAXI與既有Uber APP不同之處，在於使用UberTAXI的乘客，將依計程車跳表機制計費，並支付現金。

Uber新任亞太區首席商業總監Brooks Entwistle表示，Uber APP創新科技平台，能夠更有效媒合駕駛和有搭車需求的民眾，非常開心能率先與台北市區計程車業者合作，未來期待也能擴大合作；UberTAXI不僅能協助給予在地計程車業者駕駛，有更多經濟收入機會，乘客也多一個選擇。

根據交通部調查數據顯示，大台北地區約有5.6萬輛計程車，供600多萬市民交通與運輸需求，專職計程車的時間空車率為30%。相信Uber平台科技與計程車業合作，可有效媒合駕駛給有叫車需求的乘客，讓駕駛不需要浪費時間在路上空車繞行，待乘客隨地招攬。

皇冠大車隊吳俊德總經理表示，期待與Uber合作，提升車隊對於駕駛品質把關與安全管理，帶給計程車乘客更可靠的行程，也期望減少小黃司機在街邊的空轉，更有效率的增加更多的經濟收入。亞太衛星車隊總經理陳新鈞也指出，與UberTAXI合作，像我們這樣比較小型的車隊，不需要額外投資大筆經費及技術資源開發新平台，就能拓展街邊招攬以外的客源，確實能幫助台灣的計程車產業升級發展。