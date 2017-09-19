交大與群聯成立實驗室 研發AI人工智慧

交大與群聯電子成立AI人工智慧實驗室。（記者洪美秀攝）

2017-09-19 14:13

［記者洪美秀／新竹報導］交大電機與群聯電子共同成立「交大電機、群聯電子AI機器人實驗室」今天掛牌，現場也展示無人駕駛的機器人運轉情形，未來交大與群聯電子將透過實驗室，邁向朝人工智慧、機器人的研究方向，讓交大在AI人工智慧領域持續領先。

交大校長張懋中說，AI時代已經來臨，身為國內學術研究領導者之一，交大有絕對的使命，肩負著培育未來高端科技人才的重責大任，未來交大電子物理、電機及電信和電控等4個系也會採跨領域的合系方向走，全力為台灣的A1人工智慧打拚。

張懋中說，交大配合科技部的政策，打造台灣AI全新創新的生態環境，此次群聯電子捐贈350萬元的資金及電機系110萬元的配合款共同打造「交大電機、群聯電子AI機器人共同實驗室」。這間實驗室成立只是開端，之後將與群聯電子進行次世代記憶體設計研發。

群聯電子潘健成董事長表示，人工智慧（AI）技術的長遠發展，除結合交大電機系，未來也會進行人才培育。

交大電機系主任陳科宏表示，實驗室成立目的，希望打造一個全電機系學生皆可使用的共同實驗室。

未來實驗室將會進行深度增強學習演算法的訊號處理引擎，未來將可處理快閃記憶體NAND Flash Memory與Host的資料，增加未來固態硬碟的速度以及壽命，同時研發人工智慧（AI）進行IC設計的技術。

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