改善中市優化公車專用道鋪面 路平月底啟動

2017-09-19 14:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市台灣大道優化公車專用道的藍色鋪面嚴重磨損，影響市容，交通局在完成各項設施驗收程序後，建設局9月底將接手展開專用道路平專案，採高速公路等級的改質瀝青混凝土，以強化路面承載能力，工程預計今年底前即可完工。

自五權路至靜宜大學間的優化公車專用道，原為BRT藍線專用道，交通局指出，由於前市府倉促推動BRT藍線上路，專用道未驗收即於103年7月提前開放通車，專用道上的藍色塗料不但與交通規範的顏色不符，也因車輛輾壓而陸續出現嚴重磨損，甚至下雨後陸續出現坑洞，危及行車安全。

交通局除要求廠商優先修復危及行車安全的路面，也努力克服程序困難，在去年完成路面工程驗收，讓建設局可接手進行公車專用道路平專案。

建設局表示，為強化專用道路面，特別採用高速公路等級的改質瀝青混凝土，以及1英吋大粒徑的瀝青骨材做為鋪面，可強化路面承載能力，延長使用年限，工程經費約5000萬元，將在9月底開工，先進行排水與路基改善後，10月底則進場刨封專用道路面，施工路段雙向車道長度各13.5公里，改善公車專用道鋪面7萬1258平方公尺。

這次路平專案也將13處易積水地區納入改善範圍，包括從榮總到東海別墅、秋紅谷站出站至光明陸橋前、台灣大道與惠中路交叉口等處，將以增加排水孔及清淤方式改善排水不良情形，工程預計於12月中旬前完工。