台師大以蛙鳴分類新種 同蛙同種才大聲

2017-09-19 13:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕青蛙跟誰大小聲？台灣師範大學生科系師生利用蛙鳴，分析遍佈全台溪流中的日本樹蛙，卻在小小叫聲中查出有不同蛙種尚未分類，重新分類出新的「太田樹蛙」，並藉由回播實驗發現，青蛙只對同種的聲音激烈反應，相關研究已登上國際期刊《公共科學圖書館》（PLOS ONE）。

台師大表示，蛙鳴是公蛙有偶的利器，也是其判斷同類的依據，而約5年前，農委會特有生物研究保育中心研究員林彥博與自然科學博物館，加上台師大共組研究團隊，就懷疑遍佈台灣的日本樹蛙有不同種，西半部平原到雲林以北的樹蛙，和花東及南部的樹蛙，在遺傳上有16％差距，但長相太相近卻無其他資料，無法分類。

直到台師大生科所碩士王盈涵利用錄音檢測樹蛙叫聲，只有一種微細而規則的蟲鳴聲，但東部及南部的樹蛙卻發出高低起伏、強弱參雜的曲式，最終利用蛙鳴、遺傳差異、大腿腹側花紋差異等條件，終於從日本樹蛙中分類出全新的「太田樹蛙」，並登上國際期刊《公共科學圖書館》。

研究團隊說，有趣的是，2種樹蛙真的會辨識彼此聲音，碩士生蕭郁薇在過去2年利用回播實驗，到田野間播放不同的蛙鳴，結果野生公蛙只有聽到自己同類的聲音，才會認定為入侵者，並回應激烈的短鳴反擊，顯示只有「遇到同種的才會大聲！」

台師大生科系教授林思民表示，該研究顯示，台灣雖然是個小島，但生物多樣性的龐雜程度仍被大家低估。另，該新種的命名，則來自東亞兩棲爬蟲類的研究權威、日本學者太田英利，他在1980與1990年代曾來台長期調查，更促成台日學術交流，亦使台日在過去就投入日本樹蛙分類合作研究。＃