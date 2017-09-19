屏東教師表揚 查馬克分享父親為學生付出

查馬克獲得教育部師鐸獎，今天接受屏東縣政府表揚。（記者邱芷柔攝）

2017-09-19 13:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕教師節前夕，屏東縣政府今天舉行慶祝教師節暨優良教師表揚大會，今年榮獲教育界最高榮譽「師鐸獎」的查馬克．法拉屋樂代表致詞，他分享了去年逝世的父親無私為學生付出的故事，讓現場一片感動。

查馬克說，父親朱新民從民國63年就開始在來義國小當老師，學校有游泳校隊但卻沒有游泳池，教練只好帶同學到溪中練習，為了解決偏鄉資源短缺困境，父親用自己的錢蓋了1座游泳池，用自己的錢買了1台9人座的箱型車接送學生，小時候會覺得為什麼父親要做這些事，他自己開始當老師後才明白，付出會比得到的更多。

查馬克說，原來長相會遺傳、愛人的力量也會，這幾年在文化傳承的路上，屏東做了很多的全國第一，在資源相對都市短缺的地方，找到了自己呼吸的方法，從認識自己的文化做起，把不同領域、不同故事的人緊扣，再用愛的力量培養更多孩子成為有能力、有勇氣接棒的人。

縣長潘孟安致詞時也表示，懂本土化，才會懂國際化，屏東教師們不只是在現有的教育制度下傳授知識、基礎教學，更帶領孩子多元學習，特別是從孩子本身的文化出發，感謝所有教師的無私奉獻，縣府也會做最好的傾聽者，協助解決教室場域、公共政策及行政等問題。

屏東縣教師節表揚包括榮獲教育部師鐸獎教師1位、教育部杏壇芬芳獎教師8位、教育部表揚優良特殊教育人員2位，加上屏東縣推薦師鐸獎、教育奉獻獎、幼暉獎服務績優教保服務人員、服務屆滿40年資深優良教師、服務屆滿30年資深優良教師、服務屆滿30年資深優良教保服務人員及退休菁英風華再現教師，共計100名教師榮獲優良教師。