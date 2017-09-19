子宮鏡檢查給付可多4倍 立委要衛福部審視長庚教學資格

2017-09-19 13:48

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院遭爆疑濫用子宮鏡檢查，今日衛福部健保署公布調查結果，在抽審404件病例中，高達72%被認定屬非必要檢查，共計要追回給付約59萬點（元）。立委認為，超音波是第一線檢查方式，但林口長庚醫院卻大量使用子宮鏡，是真的有需求？還是因為健保給付多4倍？除了追回款項外，並希望醫事司要重新審視該院的教學資格。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照指出，超音波與子宮鏡的作用不太一樣，前者為非侵入式，利用聲波探頭構成影像，可以檢查子宮、卵巢、子宮內膜的情形，後者則為侵入式，利用0.3至0.8公分的探頭，進入子宮頸、子宮腔，直接目視子宮內膜的狀況。

黃閔照說明，一般而言，若婦科有異常出血或其他病變，標準檢查流程是先用超音波，再用子宮鏡，以降低感染風險，只是據了解，林口長庚醫院患者等待超音波時間較長，子宮鏡較短，是否因此造成作業選擇不同，需要進一步確認，且此案漏掉基本的驗孕程序，也揭露醫學生養成過程須檢討，但呼籲外界不要過於苛責該事件中的醫師，因為可能是環境影響所造成的結果。

本身是婦產科醫師的立委林靜儀也說，就自己所受的醫學訓練，不正常陰道出血等情形，第一線檢查是骨盆超音波，認為有異常需要進一步了解，才會再做子宮鏡，為何林口長庚醫院沒有按標準流程處理？執行子宮鏡檢查比率是其他醫學中心的3倍，是真的有需求？還是因為健保給付是超音波4倍而做？

林靜儀並認為，醫事司應該重新審視林口長庚醫院的教學角色，是否仍足以肩負訓練醫學生的任務？此外，期待醫學會要加強自律，以免影響民眾對於醫療的信任度，但健保署也不必因為林口長庚醫院的個案，而抹滅其他依理做子宮鏡檢查醫師的努力。

醫事司科長呂念慈回應，衛福部已與桃園市衛生局赴林口長庚醫院實地查核，帶回一些病歷資料，並約談相關醫師與婦產部副部長，正在了解情況，且先前因為急診醫師集體出走事件，該部評鑑已啟動不定時查核，教學訓練情況則會再檢討。＃