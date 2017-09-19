零錢捐面臨轉型 聯合勸募推出「悠遊卡小額捐」

2017-09-19 13:42

〔記者譚偉晟／台北報導〕小額捐款對於中小型社福團體而言，一直是重要的募款來源之一，但由於大環境的變化，定期定額捐款與小額募款「零錢捐」的方式成效愈來愈差。對此聯合勸募推出了「呱友集氣悠遊捐」的悠遊卡小額捐款活動，讓民眾可以透過悠遊卡順手進行小額捐款，幫助身心障礙的兒童與家庭。

聯合勸募與悠遊卡公司、頂呱呱餐廳合作，在頂呱呱指定門市，推出「呱友集氣悠遊捐」活動，在10月31日前民眾可以在指定門市以悠遊卡快速捐50元，並且憑捐款明細就可以免費兌換兒童雞塊，希望能藉此提升民眾的捐款意願。

聯合勸募公關經理安芷嫻指出，相較於定期定額的捐款方式，小額捐款對於年輕族群來說是更適合的捐款方式。但公益團體的募款難度愈來愈高，以聯合勸募今年1月到8月的募款成效來看，比去年同期大幅減少了540萬元，其中定期定額捐款減少了170萬元，「零錢捐」一類的小額捐款金額也大幅減少。

對此聯合勸募希望能開發新的捐款方式，開拓出可能的募款可能。這次活動的捐款金額將全部作為身心障礙兒童與家庭的服務經費，同時10月份也將邀請身心障礙兒童至頂呱呱門市，參加「一日小小店長體驗活動」來推廣悠遊卡小額捐款活動，並且讓這些孩子可以有更多機會進行社會參與。