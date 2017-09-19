聽老歌、吃客滿飯包 吳晉淮中秋音樂會23日見

吳晉淮中秋音樂會23日登場，今年首度由社區推出吳晉淮紀念飯包，菜色與老歌歌詞有關，趣味十足，邀請民眾作伙來聽台語老歌、一起呷飯包。（記者王涵平攝）

2017-09-19 13:20

〔記者王涵平／台南報導〕吳晉淮中秋音樂會23日登場，今年首度由社區推出吳晉淮紀念飯包，菜色與老歌歌詞有關，趣味十足，邀請民眾作伙來聽台語老歌、一起呷飯包。

南市文化局民治文化中心管理科長楊馥菱與柳營區長李宗翰、人和里長施明朝今日在吳晉淮音樂紀念館召開記者會，發表社區料理的紀念飯包，楊馥菱表示，音樂會邀請大新營區多位唱將演繹吳晉淮膾炙人口的台語老歌，展現在地特色。

施明朝說，飯包起源於人和里民平常喜歡哼唱吳晉淮台語老歌，有一天吃飯時突然發想將老歌融入菜色，紀念里民最喜歡的大師吳晉淮。

例如「關子嶺之戀」開發「關子嶺之戀戀溫泉蛋」，「黯淡的月」開發「黯淡的滷整月肉燥」，「講甚麼山盟海誓」開發「講蝦米山珍海味」，吃著便當也會心一笑，滿滿人情味。

楊馥菱表示，紀念便當取名「客滿飯包」，源自吳晉淮旅日期間收過許多演藝廳主人包給當日滿場藝人的客滿紅包，是對演出者滿滿的敬重，以客滿為名，紀念吳晉淮之餘，也希望找回人和里高朋滿座的記憶，限量200份，當日下午5時30分發放號碼牌。