iPhone 8讓果粉太期待！調查顯示iPhone 7用戶最想換

2017-09-19 13:08

〔記者譚偉晟／台北報導〕在iPhone 8與iPhone X正式發表後，市場上再次掀起新iPhone的搶購熱潮，儘管目前台灣還沒正式開賣，但電信商與通路商的預約狀況都相當熱絡。對此德誼數位進一步分析預約民眾的資料，發現擁有Mac電腦、手持iPhone 7系列的消費者，是這次預約活動中最主要的族群。

德誼數位的資料顯示，目前預約iPhone 8民眾所持的智慧型手機中，持有iPhone 7系列的民眾數量最多、占了32％，iPhone 6與iPhone 6s系列則依序為23％與21％，光是持有iPhone的人就占預約民眾的76％。而其他預約民眾所持有的智慧型手機，依序則是以Android系統手機、iPhone 5系列、以及iPhone SE等機種。

其中進一步分析，預約民眾在購機1至2年就換手機的比例高達43％，1年內就換新機的比例更高達25％，顯示有超過一半以上的新iPhone預約民眾，平均兩年不到的時間就會換一台新手機使用。德誼數位總經理杜偉昱表示，以目前預約的狀況來看，民眾依舊以選購iPhone 8居多，iPhone X的預約比例則稍低，兩者加起來的預約量與去年iPhone 7的預約量相差不大，預計到10月下旬還會有一個新的預約熱潮。

目前預約的機型中，德誼數位的資料顯示整體來看iPhone 8 Plus還是最多人的選擇，而通路商Studio A的資料也顯示iPhone 8 Plus較受民眾喜愛，其中兩家的預約資料都顯示256GB版本較受民眾歡迎。杜偉昱表示，進一步觀察預約民眾的背景，男性比例以63％高於女性，其中男性多選擇iPhone X，而女性則多選擇iPhone 8系列手機。

此外杜偉昱表示，這次預約iPhone X的民眾是果粉的比例相當高，調查發現預約iPhone X的民眾，有45％已經擁有Mac電腦，擁有iPad平板的比例也高達48％。至於在吸引民眾的新iPhone功能中，無線充電以30％成為最主要的項目，這也讓無線充電盤成為預約民眾最想購買的配件。其他吸引預約民眾的新iPhone功能，則包含雙鏡頭模組、全新螢幕以及全玻璃的正面設計。