台水董事長郭俊銘：明年不會調漲水價

台水公司董事長郭俊銘表示，水價明年不會調漲，但仍要有所準備（記者蘇金鳳攝）

2017-09-19 13:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣自來水公司董事長郭俊銘今天受訪表示，由於水公司這兩年有盈餘，因此要調整水價，立委們就有不同看法，因此明年不會調水價，但是還是得有所準備。

台灣自來水公司今天舉辦「水源生態之美」的攝影比賽的頒獎，對於水價問題，水公司董事長郭俊銘表示，明年不會調漲。

郭俊銘表示，對於水價的調整不同的內閣可能有不同的態度，行政院長賴清德非常關切民間企擔心五缺的問題，今天下午會前往經濟部報告。

郭俊銘指出，對於水價，因為去年及今年水公司對於成本控管處理不錯，兩年來有創造一些盈餘，因為有盈餘，因此立法院蠻多的立委，對於要調整水價就有不同看法。

由於今年四月以前非常缺水，郭俊銘表示，水公司便跟水利會及台北自來水事業處買水，增購超過2億5千萬元的水，以前水公司提供給新北市的水來自石門水庫，從二月中到四月中，石門水庫一點水都沒有用，通通跟北水處買翡翠水庫處理好的清水，來賣給新北市，就會少賺，但還是創造盈餘，今年的盈餘狀況可以接受。

郭俊銘表示，因為有盈餘，所以調整水價現階段便沒有急迫性，但是水價的調整，還是得有所準備，因為要調整水價，賺錢不是目的，主要目的是呼籲全民必須節約用水，台灣水價是全世界第三低，但是台灣平均每一人用水總量是全世界前三高，是以色列三倍，比日本高四、五成，所以台灣用水非常大，所以節水空間很大。

他跟以色列駐台大使、日本很多城市進行交流時，都表示要讓民眾有感的自動節水，沒有其他方法，就是要調整水價，但是調整水價是整是國家重大政策，必須審慎。

郭俊銘強調，明年不會有調漲的計劃，但是必須得好好評估缺水狀況，要好好努力把節水空間創造出來，但是真正節水要全民一起努力。