華醫雙喜臨門 副校長、主秘分獲師鐸獎與研究獎

2017-09-19 12:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕928將至，中華醫事科大的副校長楊堉麟，以傑出的學術研究成果與推動多元校務革新績效等，獲得106年教育部行政組師鐸獎，而長期致力於守護河川、環境教育的主任秘書孫逸民，則拿到第七屆「台達企業環境倫理研究獎助」，是全國唯一；該校雙喜臨門，師生雀躍不已。

楊堉麟投入教育工作近20年，目前是中華醫大的副校長兼教務長，學術研究成果豐碩的他，在任行政職期間，還推動品德教育深耕計畫、翻轉傳統教育創新學習、哈佛個案教育、創新創業教育、校務行動專案APP等卓越成果，贏得師鐸獎評委肯定而獲獎。

而拿到台達企業環境倫理研究獎助的孫逸民，連續入選國科會獎勵特殊優秀人才彈性薪補助、教育部全國大學頂尖研發人才彈性薪資補助，也曾獲頒環保署第一屆國家環境教育獎個人獎特優獎，表現傑出。

華醫校長曾信超表示，孫逸民長期致力於河川守護環境教育，開設環境與生命、永續環境與生態教育等課程，帶領修課的學子實際參與水質監測、成立巡守隊，透過教育，將環境與生態保護，扎根下一代。

孫逸民這次以「從台灣畜牧糞尿資源化現況探究河川流域環境管理之最適機制」計畫台達企業環境倫理研究獎助的評選，是全國眾多角逐者中唯一獲選的計畫，相當難得。